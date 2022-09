Nous n’avons pas le choix d’Achille

Jean Bock est décédé à l’âge de 91 ans. Les quelques anciens de la rédaction de L’Avenir se souviennent de cet instituteur happé par la politique. Député provincial, sénateur, député wallon, bourgmestre durant 20 ans, il a occupé le devant de la scène politique luxembourgeoises durant trois décennies. Retiré sous sa tente depuis 15 ans, il a disparu des radars et des mémoires. Le siècle passé appartient déjà à la préhistoire. La mort d’André Collard, décédé aussi à l’âge de 91 ans il y a quelques mois, suscitait pareille réflexion. Journaliste à L’Avenir et à La Libre, député provincial, commissaire d’arrondissement, secrétaire général de la Foire de Libramont, il est parti à un âge où ses amis sont pour la plupart dans l’au-delà, où les politiciens en fonction ne se souviennent plus ou n’ont ni le temps ni l’envie de se souvenir. « L’oubli est le vrai linceul des morts », a écrit Georges Sand. Entre un homme qui meurt dans l’exercice de ses fonctions et un autre endormi paisiblement peu avant de fêter son siècle, l’émotion et les hommages font le grand écart. Quel est le destin souhaitable ? Dans la mythologie grecque, Achille qui avait consulté un oracle, avait choisi délibérément de monter au combat et perdre la vie à la guerre de Troie plutôt que mourir de vieillesse auprès des siens. Mais nous ne sommes pas Achille.