La défense n’a rien gagné dans cet arrêt. Même si, ce vendredi après-midi, les sourires étaient plutôt du côté des avocats de la défense que du parquet fédéral. Le ministère public, pointé comme responsable de la mise en œuvre des boxes aux côtés du SPF Justice, a pris une sacrée claque. Une double claque en trois jours.

La semaine dernière, le parquet fédéral avait d’abord fait exécuter l’ordonnance de prise de corps de Smaïl et Ibrahim Farisi. Les deux frères, accusés dans ce procès, étaient pourtant libres. Mais le parquet fédéral a estimé disposer de suffisamment d’éléments pour ordonner leur incarcération. Après quelques jours de prison, la Chambre des mises en accusation leur a rendu leur liberté. C’est donc libres qu’ils comparaîtront à ce procès.

Et on s’interroge sur ce qui a justifié cette décision du parquet fédéral. L’exemple du procès des attentats de Paris a démontré qu’on peut être accusé tout en comparaissant libre et en adoptant une attitude remarquable tout au long du procès. À Paris, ils étaient trois à s’être présentés quotidiennement, de manière irréprochable, devant leur juge. Un cas n’est pas l’autre, certes. Mais pourquoi ce zèle sécuritaire du parquet fédéral?

Voilà pour la première claque.La seconde est donc arrivée hier. Les arguments du parquet fédéral ont été démontés sur toute la ligne par l’arrêt de la présidente de la cour d’assises concernant le maintien des boxes des accusés.

Oui, le procès des attentats de Paris était un exemple à suivre sur son organisation, sur sa gestion. C’est ce qui a permis d’atteindre une sérénité que personne n’aurait osé imaginer dès les premières minutes de ce procès, le 8 septembre 2021. Un procès serein, c’est la plus belle promesse qu’on puisse faire aux victimes en attente de réponses, d’explications. Encagés, les accusés ne se seraient pas exprimés. Cet arrêt leur rend confiance en une justice équitable.