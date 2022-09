Si ces allégations étaient connues, personne n’avait jamais osé soulever le couvercle. Ici, la pression a été trop forte. Et permettre ainsi de se pencher sur cette casserole qui s’apparente à des poupées russes.

Il n’y a pas que le personnel qui a été malmené, mais aussi certaines pratiques. Dépassements budgétaires et marchés publics douteux dans le cadre de gros chantiers, notes de frais hallucinantes. En quelques heures, on venait de retourner 15 années en arrière avec ces détestables pratiques que l’on croyait révolues. Celles-là mêmes qui ont plombé la crédibilité de la classe politique. À ce point que l’affaire a rapidement percolé en dehors du Landerneau wallon. Certains présidents de parti n’ont pas voulu prendre de risque.

Car cette situation rappelle d’autres pratiques latitudinaires pas si lointaines cultivées dans certaines intercommunales. Où un homme aux larges pouvoirs n’avait pas été "encadré"comme cela aurait dû l’être par les représentants des partis politiques. En l’occurrence ici, le Bureau du Parlement, composé d’élus. Un laxisme donnant à l’homme fort ce sentiment qu’il est invincible, libre et protégé.

Des garde-fous existaient, ils n’ont pas été activés. Étaient-ils suffisants? Faut-il revoir tout le système? Le Parlement aura six mois pour y réfléchir et trouver des solutions. Pour instruire aussi le dossier. Le temps de la justice, avec cette distinction entre le légal et l’indécent, sera, lui, plus long.

Pour tenter de rétablir la confiance vis-à-vis des citoyens devenus tellement méfiants. Enfin, pour tenter de rétablir la confiance avec son personnel. Celle qui peut se perdre en quelques minutes et qu’on met parfois des années à reconquérir.