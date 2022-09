Le boycott du Mondial au Qatar, certes tardif, a le vent en poupe. La mauvaise conscience gagne du terrain et chacun veut son petit effet d’annonce. Les sponsors des Diables jouent profil bas. Et de plus en plus de Communes annoncent leur refus des écrans géants. On en trouve même des listes: Braine-le-Comte (fief des Hazard!), Soignies, Le Rœulx, Ottignies-LLN, Tubize, Silly, etc. Tout le monde va embrayer. Si ça continue, on regardera les matches des Diables en cachette, planqué chez soi, fenêtres occultées, la voix de Philippe Albert au minimum. Et on fera un petit "Wéé"à chaque but. Mais pas trop fort… pour pas être dénoncés par les voisins.

Drôle de paroissien, ce greffier du Parlement wallon

Frédéric Janssens, le greffier bien aimé du Parlement wallon. ©BELGA

Alors qu’un sondage révélait la faible confiance des Wallons en l’avenir de la Wallonie, voilà qu’éclate le scandale du greffier du Parlement wallon. Curieux bonhomme d’allure désuète, accusé de harcèlement moral sur un personnel poussé à bout et de dépenses explosives. Réuni "en urgence", le Bureau du Parlement va l’interroger durant cinq heures mais sans trouver "aucune raison de prendre une décision radicale."Avant de se réunir une nouvelle fois jeudi et de le suspendre pour 6 mois. Ouf! L’honneur est sauf! On allait croire que les loups (mais aussi les pervers narcissiques) ne se mangent pas entre eux. Ou que ce greffier avait de lourds dossiers sur tout le monde!

On va finir par regretter l’épidémie

J’ai reçu une gentille lettre de l’Agence pour une vie de qualité (l’AViQ) qui m’explique (longuement) que ça serait peut-être chouette que je me prenne une dose supplémentaire de vaccin pour prolonger ma protection à l’égard du Covid-19 et de ses variants. Et là… une bouffée de nostalgie m’a envahi. J’ai repensé à ces heures, certes pénibles, de l’épidémie, mais où l’électricité et le gaz étaient à des prix raisonnables, où le mazout s’écoulait à 0,45 euro le litre, où le gouvernement osait prendre des mesures strictes, parfois contestables (pour la culture en particulier), mais au moins, ils décidaient! On finira par se dire que… "c’était le bon temps".

God save Godard!

Godard, un style qui a fait école. ©AFP

Jean-Luc Godard, décédé mardi à 91 ans, a étincelé lors de débuts fulgurants où il a apporté liberté et désinvolture. Mais peu à peu, il s’est mué en un gourou sévère, recherché pour ses aphorismes et ses déclarations polémiques, cependant que ses films devenaient laborieux, voire irregardables. Il a aussi imposé le dogme de l’auteur intello-insondable, limite arrogant, cigarette au bec et lunettes noires. Dogme qui continue de terroriser les critiques et d’influer sur l’enseignement du cinéma. Bref, il faudrait un nouveau Godard… pour balayer l’héritage de l’ancien!

Le Cercle de Wallonie frôle le crash

Ca plane au Cercle de Wallonie.

"Accédez au monde discret des jets privés", c’était la proposition alléchante déclinée sur son site par le très écologiste "Cercle de Wallonie"(dont on se souvient que pour mieux valoriser son "écrin", le château Mélot à la citadelle de Namur, son créateur avait déboisé clandestinement trois hectares).

"Qui n’a pas rêvé de rejoindre les plages chaudes d’Ibiza ou le festival de Cannes à bord d’un jet privé?", soupirait le site, promettant un "accès privilégié"à la flotte luxueuse de l’aéroport de Liège.

Le "scandale PSG"passant par là, l’activité a été promptement effacée. Trop tard toutefois, des captures d’écran ayant circulé… à la vitesse d’un jet privé!

EN BREF

PATIENT ANGLAIS

Game of Thrones, nouvelle saison, starring Charles III! ©Photo News

En Grande-Bretagne, la date du couronnement de Charles III n’a pas encore été fixée. Oui, on ne voudrait pas qu’après 50 ans d’attente, il ait l’air de se ruer sur le trône!

MISTER MICHEL

Décédé mercredi, l’ex-manager d’Anderlecht Michel Verschueren ("Mister Michel") reste pour les fans "le symbole d’un Anderlecht qui gagnait". Euh… et qui trichait de temps en temps.

CIBLE MOUVANTE

La nouvelle stratégie de la N-VA serait de taper sur le Vlaams Belang. Car taper tout le temps sur les Wallons, ça a fini par lasser l’électeur.

FRAIS DE CANTINE

Les repas scolaires ont augmenté de 8%! Bientôt, ce sera moins cher pour les écoliers d’aller dîner au Lunch Garden.