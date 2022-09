Qatar : non à la culpabilisation collective

L’organisation de la Coupe du monde n’est pas le fruit d’une seule décision "sportive". C’est le fruit d’acoquinages entre politiques et représentants de la FIFA. Les zones d’ombre entourant l’attribution de l’événement sont nombreuses: le scandale a même secoué l’Élysée où, le président français de l’époque, Nicolas Sarkozy, aurait accueilli à sa table le prince héritier du Qatar et Michel Platini, président de l’UEFA, quelques jours avant la désignation de l’émirat comme pays organisateur. Les Mondiaux en Russie (2018) et en Afrique du Sud (2010) semblent aussi entachés de soupçons de corruption.

Dès lors, les centaines d’ouvriers migrants - voire des milliers, selon certaines sources - qui ont péri sur les chantiers de construction des stades qataris, les droits humains qui y sont quotidiennement bafoués doivent-ils être moralement assumés par des supporters ou par les joueurs? Alors que les appels au boycott se multiplient, la situation met mal à l’aise. On peut se féliciter du fait que la conscience collective semble avoir plus de morale et d’intégrité que celle des dirigeants sportifs et politiques. Ceux-ci, au gré des destins et des besoins, pactisent avec des dictateurs et des despotes au mépris total des droits humains, sociaux et environnementaux.

On ne pourra réprimer un mouvement de boycott qui se met en place au niveau de la société civile: certains rêvent même que les plus grandes stars du foot ne se déplacent pas au Qatar. Mais est-ce aux premières victimes du système à s’empêcher de vibrer devant leur télévision?