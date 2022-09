Les Canaris chantent, les autres déchantent

Un zéro pointé pour Tubize en D2 et le même verdict pour Braine en D3A. Ce 0/9 est loin des ambitions de départ des deux clubs, et certainement pour Tubize dont le titre était l’objectif avoué en début de saison. C’est vrai, on n’a joué que trois matches et il est bien trop tôt que pour tirer des conclusions hâtives mais du côté de certains dirigeants, cela doit commencer à ruminer et la pression sera bien présente au coup d’envoi de Tubize-Stockay samedi soir et Braine-Manage dimanche. Et tant qu’on parle de pression et de départ raté, la situation n’est guère plus glorieuse du côté de Rebecq où l’on affiche un décevant 3/9. Bien jouer est une chose, devoir composer avec des faits de match défavorables aussi, mais le refrain n’est pas nouveau et ce sont les chiffres qui comptent.