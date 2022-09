Un bon départ… pour le trésorier

Faut-il déjà enterrer Gouvions et Freylangeois? Sans doute pas, tant la série semble plus homogène que jamais. Bien malin celui qui, aujourd’hui, peut prédire le nom du futur champion et des futurs descendants (trois, quatre, cinq ou six?) sans trembler du menton. Prenez encore les Sartois. Il y a un mois, ils prenaient un tarif de forfait contre Vaux-Noville, en Coupe (0-5). Eh bien s’ils n’avaient concédé le but égalisateur dans les arrêts de jeu samedi soir face à ces mêmes Novillois, ils seraient aujourd’hui seuls en tête avec le maximum de points. Allez comprendre…