Enfin sacré, Charles

Les défis du pays, mais aussi de sa monarchie qui conserve une résonance mondiale, sont cependant nombreux. Sa prise de pouvoir n’est dès lors"pas gagnée d’avance"comme l’analyse dans nos colonnes Vincent Dujardin, historien de l’UCLouvain.

Effectivement, les coeurs de ses "sujets", un terme qu’osait utiliser Elizabeth, couronnée dans la période de reconstruction d’après-guerre, sont pour l’instant meurtris et, crise énergétique et financière oblige, les esprits proches de la colère. L’accueil réservé à son fils Charles pourrait dès lors être bien différent, d’autant qu’il n’incarne pas vraiment la modernisation de l’institution, et qu’il traîne derrière lui une réputation assez sulfureuse. Nombre de Britanniques et étrangers ne lui ont pas pardonné ses frasques de la "période Diana", même si son mariage tardif avec Camilla a finalement été bien accepté, Charles se rachetant une certaine virginité.

Dans son premier discours adressé hier soir aux Britanniques, il a par ailleurs laissé entendre que son fils William et son épouse Kate prendront en charge une partie des nombreuses opérations de charité effectuées par sa fondation, très ancrée dans la société britannique. Ce qui a pour effet d’atténuer le problème du financement de la famille royale qui, comme chez nous, revient régulièrement à l’avant-plan. Une manière aussi comme une autre de préparer déjà sa propre succession, les nouveaux prince et princesse de Galles étant appelés à davantage d’obligations et sorties vers la population en difficulté. Soit un rôle qui leur sied davantage qu’à Charles III et Camilla.

En attendant, le roi devra surtout apprendre à rester dans son rôle protocolaire, ses prises de position en matière de Brexit et ses tentatives d’ingérence passées dans la vie politique étant incompatibles avec sa nouvelle fonction. Sinon son trône vacillerait encore plus vite que prévu.