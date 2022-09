On va donc construire un parc Legoland à Charleroi sur l’ancien site de Caterpillar! C’est génial. On va rebaptiser la ville "Charlego"! Et l’aéroport carolo s’appellera "South Legoland Airport". Un homme politique flamand (peu recommandable) a ironisé cette semaine sur le fait que la Wallonie offrait 100 millions de subsides au parc d’attractions et qu’à ce prix-là, Lego pouvait peut-être nous construire une nouvelle centrale nucléaire. Il me semble nettement plus réaliste de suggérer que Lego termine la gare de Calatrava à Mons.

Ces parents qui voient des enfants «HP» partout

Testons le petit, on sait jamais qu’il serait très intelligent. ©-AFP

Je lis que les psys sont assaillis de demandes de test de QI. Car plein de parents se demandent si leur enfant n’est pas "HP"ou "Haut Potentiel". C’est une sorte de mode. Ils se disent "tiens, notre gamin pose plein de questions, il trouve l’école trop facile, il semble émotif et hypersensible, ne sont-ce pas là les critères d’un enfant “HP”"? Faut vérifier, ce serait chouette, l’assurance d’un beau diplôme, d’une carrière… On lui fait donc passer le test et déception: l’enfant est juste… normal! Mais tout n’est pas perdu: "Allons aussi lui faire passer un test au Sporting d’Anderlecht. S’il est pas HP dans sa tête, il l’est peut-être avec les pieds."Oui, un peu comme Mbappé…

Travailler c’est trop cher, télétravailler aussi

Télétravailler, ça commence à coûter ©-EDA

C’est un peu confus ce qui se passe pour l’instant. Avec la flambée incontrôlable des prix de l’énergie, on entend dire que les employeurs préfèrent que leurs employés, dans la mesure du possible, travaillent chez eux… à leurs frais si on peut dire. Tandis que les employés eux, seraient plutôt enclins à retourner sur leur lieu de travail afin d’y profiter des commodités de l’endroit, de laisser leur habitation au repos et d’épargner de l’eau, du gaz et de l’électricité. Bon, j’ai trouvé la solution qui coupe la poire en deux: puisqu’un salarié sur quatre en possède une, les gens n’ont qu’à télétravailler… dans leur voiture de société.

Ne réveillez pas le Fonds Kyoto qui dort

Vous le saviez? Il existe un Fonds Kyoto wallon! On l’a évoqué au Parlement wallon l’autre jour à propos de la flambée du coût de l’énergie. Pourquoi Kyoto? Parce qu’il découle des accords de Kyoto sur le climat de 1997. Il a été créé en 2004 pour "financer les politiques climatiques, de transition vers une Wallonie bas carbone."C’est aujourd’hui 366 millions qui… dorment. À chaque fois qu’on suggère de s’en servir, il est répondu que "c’est impossible"parce que ça aurait "un impact sur la dette régionale". Bref, ces 366 millions, on n’en fait rien… mais ça fait chaud au cœur de savoir qu’on les a! Surtout en période de réchauffement climatique!

Et vive le char à voile!

L’humoriste de la semaine: l’entraîneur du PSG. ©AFP

Merci à l’entraîneur du PSG Christophe Galtier qui, voulant plaisanter sur les déplacements en jet privé qu’on reproche à son équipe, a remis au goût du jour le char à voile, un moyen de déplacement sympathique et écologique. Qu’on pourrait décliner sous d’autres formes, trottinette à voile, bus, tram, train à voile (ou à vapeur). Qu’on y songe pour les déplacements des Diables rouges lorsqu’ils devront se rendre de leur hôtel aux stades à air conditionné du Qatar. Car du vent, il y aura toujours. Il est gratuit, et les Russes ne peuvent pas nous le couper.

EN BREF

MAISON DE REPOS ÉTERNEL

Trois meurtres et six tentatives dans une maison de repos en Flandre. Et on cherche toujours le ou les coupables. On devrait plutôt appeler ça une maison de Cluedo…

Claude Calcagno - stock.adobe.co Chat coûte cher! CHERS ANIMAUX

Le prix de la nourriture pour animaux domestiques explose, les gens doivent se priver! Quand le pouvoir des chats tue le pouvoir d’achat…

TOBOGAZ

Je lis que Walibi va fermer Aqualibi. Le toboggan géant sera reconverti en gazoduc.

FÊTE NATIONALE

Le 6 septembre, jour béni qui a vu Eden Hazard jouer plus de 10 minutes avec le Real de Madrid et marquer un goal en Champions League sera férié dès l’année prochaine. Les écoliers auront congé...