Football et gaspillage énergétique : il est temps d'arrêter le char

« On est en train de voir avec la société qui organise nos déplacements si on ne peut pas plutôt voyager en char à voiles. Voilà. » La suffisance qui suinte de la réponse de l’entraîneur du PSG, Christophe Galtier, interrogé par un journaliste sur le fait que son équipe ait effectué le déplacement entre Paris et Nantes en avion plutôt qu’en train le week-end passé, en dit long. Sur le chemin qu’il reste à parcourir au monde du sport professionnel, et du football en particulier, vers une prise de conscience. De quoi ? De l’urgence climatique, mais pas que. À l’heure où l’on va demander à tous de faire des efforts de consommation de gaz, d’électricité, d’essence, etc., le sport roi ne peut continuer à rester à l’écart du jeu et à se contenter de mesures de façades. Chauffer ses pelouses l’hiver même quand il fait - 10 degrés ; construire des stades de 40 000 places pour un tournoi de trois semaines avant de raboter le tout de moitié ; climatiser ces mêmes enceintes tout en promettant un coût écologique « neutre » (sic), avoir carte blanche pour arroser ses gazons – comme les greens de golf en France cet été – même quand il y a pénurie d’eau : tout cela ne passera bientôt plus. Ne passe déjà plus.