En 2021, les commissions des plaintes ont enregistré près de 1800 plaintes déposées par des détenus qui contestaient une décision individuelle prise à leur encontre par le directeur de la prison.

Ce sont les décisions disciplinaires (et les mesures provisoires précédant la décision disciplinaire), les mesures spéciales de sécurité, mais aussi les fouilles au corps, les décisions mettant fin à un emploi, le refus d’une visite ou un changement de cellule imposé, qui font généralement l’objet d’une plainte.

Toutes n’ont pas abouti puisque 72% d’entre elles ont été jugées irrecevables ou non fondées.

Alors que la loi prévoit une compensation non financière pour les détenus qui obtiennent gain de cause, il serait bien peu selon Marc Nève à réclamer leur dû. Leur satisfaction serait tout autre, celle d’avoir été enfin entendus et donc reconnus.

Une reconnaissance dont sont privés la plupart des détenus, comme le souligne, en filigrane et pour la troisième année consécutive, le rapport annuel du CCSP. Comment se sentir reconnu quand la privation de liberté est assortie de conditions de vie indignes, inhumaines, que ce soit en termes d’espace, d’intimité, d’hygiène, d’accès aux soins de santé…

Le droit de plainte ne va pas changer fondamentalement le quotidien dans les prisons – les conditions de détention relèvent avant tout d’une volonté politique et des moyens qui y sont alloués – mais il ouvre une brèche, il apporte une lueur d’espoir en permettant aux détenus de se faire entendre.

Cette procédure a également le mérite d’instaurer le dialogue entre les deux parties et de désamorcer les tensions. L’objectif ultime du droit de plainte est là: il ne s’agit pas seulement d’offrir une protection juridique au détenu mais aussi de proposer une solution au conflit et, à terme, en éviter d’autres.