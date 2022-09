Un coup de retard… encore

Comme à l’époque ils n’avaient pas voulu voir venir la bulle des certificats verts – ce qui l’a contraint à rétropédaler sur le contrat passé avec les citoyens qui avaient répondu à son fervent appel à placer des panneaux photovoltaïques -, les décideurs politiques ont manqué d’anticipation.

Pourtant, la transition énergétique est en marche depuis une quinzaine d’années au moins. Avec la crise du Covid et maintenant la guerre en Ukraine, elle court. Et le politique s’essouffle à courir derrière pour tenter de l’encadrer…

C’est pourtant ce même politique qui a poussé à plus de renouvelable. Et c’est fort bien. Mais il aurait aussi et d’abord dû mettre en place le cadre qui aurait pu éviter les dérives et rassurer à la fois les consommateurs et les producteurs d’énergie face à cette (r)évolution sociétale.

Aujourd’hui, le marché de l’énergie est devenu une jungle dans laquelle le petit consommateur ne se retrouve plus. Et où le petit producteur d’énergie renouvelable se fait gentiment plumer pour compenser les frais des plus gros qui, eux aussi, manquent de visibilité à long terme pour construire une vraie stratégie énergétique.

Il faut malgré cela encore répéter que produire soi-même son énergie renouvelable reste et restera profitable. Et que des solutions techniques (les compteurs communicants, des réseaux intelligents et renforcés…) vont se déployer pour faciliter et rendre plus intéressant encore la consommation et la production de sa propre énergie renouvelable.

Mais à force de se prendre des coups au portefeuille, les citoyens risquent d’être de moins en moins nombreux à y croire.