Remco Evenepoel, Vincent Lindon et le climat de 2050 dans le même Presse-Citron

Il paraît que, climatiquement, on vit déjà ce qui était prévu pour 2050, que 2022 est"l’année de l’accélération", que les scénarios des experts de l’ONU ont été dépassés (on nous aurait menti?). Que nous sommes dans notre futur, où les Diables n’ont toujours gagné aucun tournoi. Comme si les dinosaures s’étaient retrouvés grelottant en pleine période glaciaire:"Déjà? On nous l’avait prédite dans 10 millions d’années."Avec, comme réaction, un Codeco mou du genou qui"attend l’Europe". L’Europe qui attend sans doute le reste du monde, monde qui attend… de retourner sur la Lune, où il paraît qu’il fait tempéré toute l’année. On n’est pas sauvé!

S’il y renonce, un autre prendra sa place

Le Lindon de la farce... ©AFP

Le comédien Vincent Lindon a poussé une gueulante sur le Mondial du Qatar, cata pour la planète (ces stades climatisés) et drame humain (6 000 ouvriers morts). " Les joueurs sont des artistes, et devraient oser dire “j’y vais pas”", dit-il. Et les tournages de films, ils sont écologiques? Il est évalué que le secteur émet l’équivalent en C02 par an de 410 000 allers-retours Paris - New York. On a détruit pour 30 millions de voitures sur le dernier James Bond. Un acteur va-t-il dire "je ne joue pasdans ces conditions "? Ben non, car comme en foot, un autre prendra sa place.

Mendiants: les gentils et les méchants

Attraction touristique de Namur, ses mendiants.

À Namur, la Ville veut prendre des mesures contre"la mendicité agressive". Oui, quand on est namurois, on voit bien ce que ça veut dire. Il y a les mendiants "gentils", installés aux mêmes endroits et qui deviennent des points de repère (rue du Mendiant à la jambe de bois, ruelle du Mendiant assis comme un oiseau, place de la Mendiante qui chante…) et puis ceux qui vous interpellent en rue, aux terrasses, vous tendant leur gobelet comme une sommation. Alors, va-t-on décerner à certains un label "bon mendiant", à d’autres un QR code "mendiant infréquentable"? Le mieux serait quand même… que plus personne ne doive mendier.

Remco, ce petit coupé sport!

Remco surpris de sa propre vitesse. ©BELGA

En cherchant la moyenne de Remco Evenepoel sur le contre-la-montre de mardi au Tour d’Espagne, je retombe sur une info de mars dernier racontant qu’on lui avait retiré son permis voiture pour avoir roulé à 125 km/h au lieu de 70 dans son patelin de Schepdaal. Alors à la Vuelta, avec une moyenne de 55,5 km/h sur 31 km réalisés avec un gabarit de 61 kg pour une taille d’un 1m71, on se dit qu’il est lui-même un bolide, un vrai petit coupé sport! Euh Remco, attention aux radars médico-sportifs, et à ne pas perdre aussi ton permis vélo!

Un peu partout, la folie des apéros

C’est la rentrée des apéros de rentrée. ©-EDA

Ily a un truc qui marche presque autant que les brocantes, et qui est tout aussi basique à organiser, ce sont les apéros. Il y en a partout. Apéro urbain, apéro du village, apéro du quartier, apéro du foyer culturel, apéro de rentrée du club de ping ou de basket… Dans certaines villes, ils sont devenus des institutions, ont pris des dimensions gigantesques, un vrai camp retranché de bars à pompes, on dirait un festival mais sans chanteur ni groupe. La promesse à tenir est simple: qu’il y ait assez… à boire! Alors, à quand l’agenda officiel des apéros, le label "apéro éthique", l’appli "apéro-booking"? On s’en parle à l’apéro de rentrée des organisateurs d’apéros.

EN BREF

SECRET STORY

Quelques documents volés par Donald Trump. On va rire… ©AFP

Via les documents qu’il a dérobés à la fin de son règne, Donald Trump dit détenir des détails scandaleux sur la vie privée d’Emmanuel Macron. Euh… Et sur Lady Di, il n’a rien? Parce que cette semaine, il y avait vraiment de la demande!

GARE AU BRONXIT

On vole 12 000 vélos par an à Bruxelles."C’est le Bronx", disent les policiers. Rebaptisons la capitale "Bronxelles" alors.

IL EST DE MECHE

L’expert épidémiologiste Yves Van Laethem embauché comme rieur auCactus: passer du Covid à Kody, c’est vraiment le grand écart.

LA VIE EN JEUNE

Un jeune Belge sur dix"n’est ni au travail, ni aux études, ni en formation". Citons un exemple connu... Eden Hazard?