Ne pas payer les erreurs du passé

Nous sommes en avril 2012 au Bourget. Engagé dans une course pour la présidence de la République, François Hollande ne se trompe pas. Face aux sympathisants, il désigne celui qui sera son « véritable adversaire ». À la surprise de cette foule acquise à sa cause, il ne cible pas Nicolas Sarkozy, mais bien « le monde de la finance ». À l’époque, l’Europe sort d’une période tumultueuse. Le krach boursier de 2008 a fragilisé nos économies. Et le séisme s’est prolongé avec la crise des dettes souveraines, obligeant nos gouvernants à prendre des mesures d’urgence pour sauver les banques.