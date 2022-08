Avec l’énergie du désespoir ?

La nouvelle saga Codeco Énergie aura-t-elle autant de succès que la précédente? Non, car la crise énergétique est assez technique et ne concerne pas notre santé. Ensuite, il n’y aura pas, dans un premier temps du moins, des décisions fortes qui limiteraient nos libertés, comme une interdiction de dépasser les 100 km/h sur autoroutes. Il est aussi peu probable qu’on y annonce des mesures radicales, plusieurs propositions entendues ces dernières semaines divisant la majorité fédérale.

Ce sera une réunion, dixit De Croo, " pour voir avec les différents gouvernements si nous prenons toutes les mesures nécessaires. "Un simple exercice de communication? Des mesures radicales, comme plafonner les prix, semblent encore prématurées et doivent s’inscrire dans une approche européenne.

Par contre, un accord semble se dessiner pour taxer les surprofits des entreprises du secteur de l’énergie. Et donc reconnaître que libéraliser à l’extrême les marchés, sans véritable régulation, ne profite pas aux petits consommateurs mais bien à la filière industrielle et à ses actionnaires.

Quoi d’autre sur la tablemercredi ? Une prolongation des centrales nucléaires de Doel 1, Doel 2 et Tihange 1? Délicat. Une réduction d’impôt? Les caisses sont vides. Nos gouvernements vont-ils prendre à bras-le-corps ce dossier avec des décisions fortes et courageuses, comme lors de la crise du Covid? Il est grand temps d’agir. Car cette bombe à retardement est sur le point d’exploser pour des millions de Belges, dont la frange la plus précarisée. Le monde politique, du niveau wallon au niveau européen, doit pouvoir montrer que la solidarité peut s’organiser et que les pouvoirs publics ne sont pas là uniquement pour faire passer la pilule.