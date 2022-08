Jetez maintenant un œil aux résultats de cette première journée. Parmi ces six favoris et outsiders, un seul s’est imposé! Vaux-Noville, en l’occurrence. Les Étoilés, impressionnants au deuxième tour la saison passée (29/36), semblent bien décidés à poursuivre sur leur lancée. Une semaine après avoir écarté La Roche en Coupe (0-2), les Novillois n’ont fait qu’une bouchée d’Assenois (0-4) sur un terrain synthétique auquel ils ne sont pourtant pas habitués. Un succès net et sans bavure qui semble confirmer que Vaux-Noville peut se mêler à la bagarre pour le podium. Surtout si sa dernière recrue Nicolas Bauduin, auteur d’un doublé pour sa première, se montre aussi efficace tous les week-ends.

Si le vainqueur du tour final de P2 a coulé en moins de dix minutes, les autres promus, eux, ont déjà décollé. Tous ont pris des points contre des supposés ténors de la série, et la palme revient incontestablement à Messancy, tombeur de Gouvy.

Autant dire que ce championnat s’annonce encore plus haletant et ouvert que prévu. En haut, mais aussi en bas, où le nombre de descendants variera de trois… à six. Condamné d’avance par certains observateurs, Sart a fait taire les mauvaises langues en giflant des Rochois pas encore dans le coup (3-0).

Mais la vérité d’une première journée…