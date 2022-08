Rentrée des classes : pour le bien de nos enfants

Et puis, ce nouveau rythme scolaire, n’arrive pas pas surprise. Cela fait 30 ans qu’on l’évoque. Que tous les pédagogues préconisent cette alternance de 7 semaines de classe suivies de deux semaines de repos. La Fédération Wallonie-Bruxelles a enfin pris ses responsabilités sans attendre la Flandre ou la Communauté germanophone, en envoyant un signal fort. C’est désormais l’enfant, son bien-être, son rythme d’apprentissage qui va primer. Et non les moussons comme c’est le cas par exemple en Inde. Et ce sera aux adultes de s’adapter.