Sur une vraie pelouse, la virilité suisse a fait très mal aux gamins

Voilà exactement une semaine, dans cette rubrique, on complimentait Felice Mazzù d’avoir utilisé sept Neerpede-boys lors du match aller à Berne. Pendant la première mi-temps du match retour, les gamins ont découvert ce que c’est de jouer un match contre des adultes qui – en plus – savent bien jouer au football. Arnstad, Verschaeren, Silva, même Delcroix : ils ne s’attendaient pas à une telle virilité et intensité. Ils n’avaient pas le temps de se retourner qu’un Suisse était là pour sortir un gros tacle. Pourquoi est-ce qu’ils ont tenu bon à Berne, alors ? Sans doute que le synthétique, qui avait pourtant été décrié par les Mauves avant le match – y était pour quelque chose. Un synthétique avantage plus des joueurs techniques que des joueurs physiques. Et même si des défenseurs prétendent qu’ils n’ont pas peur de tacler sur un terrain artificiel face au risque de s’arracher la peau de la hanche, il y a toujours une certaine hantise latente. Bref : pour le match de ce jeudi, Marc Coucke aurait mieux fait d’installer un synthétique temporaire. Blague à part : Felice Mazzù sait ce qu’il doit travailler dans les semaines et mois s’il veut gagner des matchs au sommet contre Bruges ou l’Antwerp.