Il serait dès lors étonnant que les épargnants belges se précipitent sur ces bons, d’autant plus que nombre d’entre eux devront bientôt utiliser leur épargne pour payer leurs factures d’énergie et leur carburant. Difficile, voire impossible dès lors de bloquer quelques centaines ou milliers d’euros pour une (demi) décennie, d’autant plus que la valeur finale de votre économie sera sans doute négative.

Ces bons d’État, qui avaient disparu de la circulation pendant trois ans avant d’être remis sur le marché en juin dernier, ont cependant aussi une utilité pour les épargnants particulièrement frileux, ayant de l’argent "dormant" sur leur compte d’épargne et ne désirant pas jouer en bourse avec tous les aléas que cela contient – les "bons pères de famille" ayant investi dans des actions Fortis ou Dexia peuvent toujours en témoigner.

Dans ce cadre, l’État belge reste ainsi, aux yeux de nombreux épargnants, l’emprunteur le plus sûr du pays, devançant même les institutions financières. À juste titre, sans doute. Mais cela ne signifie pas pour autant que vous devez espérer recevoir un cadeau de la part de votre emprunteur, sous la forme d’intérêts proportionnels plus élevés par rapport à la somme investie, vous permettant in fine de maintenir un minimum votre niveau d’épargne ! Rien à voir dès lors avec les fameux "bons Leterme", du nom du Premier ministre qui avait décidé en 2011 de recourir à l’épargne des Belges pour refinancer une partie de sa dette de 39 milliards. Un bon deal à l’époque, les contributeurs y ont trouvé leur compte sous la forme de taux d’intérêt (plus de 4%) jamais revus depuis lors, alors que l’emprunteur était demandeur. Ce qui n’est plus vraiment le cas depuis quelques années, les taux directeurs sur le marché étaient même négatifs pour la plupart des pays. Et si l’emprunteur n’est pas vraiment demandeur, le crédit ne peut être qu’un jeu de dupes.