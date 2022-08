Ou plutôt faudrait-il écrire "les sécheresses". Car comme le rappelle l’Observatoire Wallon de la Santé des forêts, c’est depuis 2015 que la forêt wallonne manque d’eau. Un stress hydrique qui dure et use les arbres d’année en année, même si l’été pluvieux de 2021 leur a offert un trop léger répit.

Feuilles qui tombent, arbres qui prennent déjà leurs couleurs automnales, houppiers qui meurent,…: cet été, l’effet direct de la sécheresse et de la canicule se marque particulièrement fort sur les arbres. Et si la mortalité directe reste limitée à certaines stations plus difficiles et à des essences plus fragiles, le pire est sans doute à venir.

Car au sortir de cet été caniculaire, c’est une forêt wallonne affaiblie qui, cette année ou la suivante, sera vulnérable aux attaques de maladies, de champignons et autres parasites. Qui, eux, profitent bien souvent de ces conditions météorologiques extrêmes pour s’épanouir. Cercle vicieux…

En 2021, on estimait que 60% des essences de nos forêts (chênes, hêtres, douglas, épicéas, frênes,…) montraient déjà des signes de faiblesse. Et cet été rajoute une couche.

Alors, la forêt wallonne (et européenne) est-elle condamnée à disparaître? Non, mais elle changera: nos épicéas, nos hêtres, nos chênes laisseront la place à des essences qui supporteront mieux un climat plus chaud et les épisodes extrêmes qui seront plus nombreux.

Mais cette adaptation de la forêt ne pourra se faire que si on lui donne un coup de pouce. En modifiant les pratiques forestières et en régénérant les espaces dépeuplés avec des essences plus adaptées. Cela, la plupart des gestionnaires et exploitants forestiers l’ont compris depuis un moment et le plan "forêt résiliente" de la ministre wallonne de l’Environnement doit permettre d’accélérer le tempo. Or, le facteur temps est essentiel, tant il paraît clair aujourd’hui que le climat évolue désormais plus vite que ce que nos forêts peuvent évoluer naturellement.