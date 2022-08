Bienvenue dans le football de demain !

On ne dénombre que deux jeunes Luxembourgeois (Guillaume, Roemans) dans l’effectif virtonais. Plus marquant encore, il n’y en a qu’un dans celui de Durbuy (Wérard) et trois à Givry (Herbeaux et les frères Dufrasne). On parle là des trois formations qui, la saison passée, composaient le haut du panier dans notre province.

N’y voyez cependant pas le moindre relent xénophobe, mais un simple constat établi dans un football dit amateur qui, çà et là dans le Royaume, semble s’inspirer chaque jour un peu plus des tendances constatées aux niveaux supérieurs. Givry, comme Durbuy avant lui, et après le départ de son principal bailleur de fonds, a emprunté cette voie plutôt qu’un retour vers des destinées plus modestes. Soit. Mais elle n’assure rien en matière de réussite sportive et, surtout, ne garantit guère de visibilité et d’attrait auprès d’un public qui n’apprécie rien tant que d’encourager le talent local.

On saura d’ici neuf mois, ou même avant, si cette option était la bonne. Et, d’autre part, si les clubs les plus actifs dans un mercato orienté, comme souvent, et malheureusement, par l’épaisseur des enveloppes qui y sont distribuées seront aussi les mieux récompensés en fin de parcours.

À cet effet, ce supplément de 48 pages, très complet, vous permettra de vous faire une meilleure idée des forces en présence, depuis la 3eprovinciale jusqu’à la D3 ACFF, sans oublier nos dames et demoiselles, toujours plus nombreuses à enfiler les chaussures à crampons.

Les jeunes aussi reprennent la compétition ce week-end. Un an environ après une crise du Covid qui, plus qu’un simple coup d’arrêt, aura été une source de démotivation pour une partie trop importante de nos teenagers. Gageons que ces quelques mois sans ballon rond, sans véritable activité physique même, auront rendu à certains d’entre eux l’envie de transpirer à nouveau et de profiter des vertus d’un collectif. La Playstation 5 attendra bien un peu…