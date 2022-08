Si l’Europe est épargnée par la sauvagerie des armes, elle ne l’est pas par l’impact économique de ce conflit. Là, c’est indéniable, la guerre est bien à nos portes. Elle se rappelle au quotidien à ceux qui paient leurs factures d’électricité, de gaz, de mazout… Pour tous ceux-là, le choc est déjà violent mais ils risquent le KO avec l’hiver qui s’annonce.

Alors? On ne peut attendre des femmes et des hommes politiques qu’ils résolvent tous les problèmes, qu’ils effacent l’ardoise et que l’on continue comme si de rien n’était.

Mais on attend d’eux qu’ils prennent des décisions pour alléger le quotidien. Oui, certaines ont déjà été prises et cela nous a déjà été répété. On peut répéter aussi que c’est et sera insuffisant.

Avec la rentrée politique qui s’annonce, les partis sortent de leur torpeur et ce n’est pas rassurant. Il y en aura toujours qui vont raser gratis, certains avanceront des solutions simplistes, d’autres ont déjà réveillé leurs fantasmes nucléaires. Comme Marie-Christine Marghem (MR) qui assène ses leçons en oubliant que son parti fait encore partie intégrante du gouvernement fédéral. Des voix s’en remettent à l’Europe. Si elles n’ont pas tort, elles ne peuvent l’utiliser comme le cache-misère d’une inaction nationale.

Mais le discours devient inaudible quand il demande un effort à la population pour qu’elle consomme… moins d’énergie. N’est-ce pas prendre les citoyens pour de parfaits insouciants que de croire qu’ils n’ont pas déjà commencé à se serrer la ceinture? À chercher les moyens pour ne pas engloutir leur compte en banque dans leur citerne à mazout ou leur consommation électrique? Beaucoup avaient déjà commencé à le faire bien avant le conflit. Par nécessité. Ils seront de plus en plus nombreux au fil des mois qui passent.