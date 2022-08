Va-t-on aller piller la Lune ?

Le fait que la Chine soit si motivée par la conquête spatiale est un bon indicateur de la potentielle présence d’un "trésor". Il est vrai que l’Empire du Milieu a envie de redorer son blason, devancer les États-Unis, et êtrela grande nation incontournable. Mais comme dans sa présence en Afrique, par exemple, il y a un intérêt matériel très concret et très cynique qui accompagne la seule question du prestige.

Alors, ça veut dire quoi? Qu’on n’en va jamais réduire la voilure, revoir la consommation à la baisse? Qu’on va continuer à prendre l’avion pour aller passer un week-end à 900 km, et aller au boulot en voiture seul tous les jours, et acheter un vêtement sur un coup de tête, pour ne le porter qu’une seule fois?

La seule raison de ne pas surexploiter la Lune, comme on l’a fait sur la Terre, c’est que cela coûte énormément d’argent… pour l’instant. Mais à la vitesse à laquelle évoluent les choses, combien de temps faudra-t-il pour que ça devienne rentable? Et si un jour le prix du pétrole et du gaz rendait la solution de l’hydrogène H-3 attractive pour se chauffer, s’éclairer et se déplacer?

" On a même commencé à polluer le désert" disait Mickey 3D dans sa chansonIl faut que tu respires. En allant un peu plus loin, on sait qu’on pollue déjà l’espace, jonché de vieux satellites et autres déchets humains. J’ai peur que notre nonchalance, notre manque de vision à long terme nous pousse à puiser si fort dans les ressources de la Lune qu’on finisse par les épuiser, elles aussi. Et après, en route pour exploiter Mars?

L’espace est fascinant et l’évolution des connaissances étourdissante. Mais parfois, on a juste besoin de rêver que l’homme, lui, va changer.