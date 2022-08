Je ne sais pas si vous savez, mais il y a toujours une guerre en Ukraine. Je dis ça parce qu’on n’en parle quasi plus, quelques brèves dans l’actualité, c’est devenu un vague bruit de fond. On ne sait même plus trop si l’envahissement russe progresse ou si la résistance ukrainienne reprend le dessus. Au fait, la centrale nucléaire de Zaporijjia, elle va péter ou pas? Superstar un temps et convié partout (à Cannes, à Davos…), le président Zelenski a été évincé par le beluga égaré à Paris. Aux championnats d’Europe, les candidats ukrainiens sont présents mais on ne les laisse même plus gagner. C’est à 2 000 bornes de chez nous, cette guerre… mais à 10 000 dans nos têtes…

Delphine Nkansa, une gaieté contagieuse

Delphine Nkansa, une bombe de bonne humeur. ©BELGA

Les sportifs belges du top niveau, c’est quand ils débutent qu’il faut en profiter. Quand ils ne sont pas encore formatés par une communication analytique et quasi militaire. Aussi a-t-on adoré cette semaine chaque apparition télé de Delphine Nkansa, 20 ans, "le nouveau sourire du sprint belge", originaire de Sambreville (avant un long périple familial franco-portugais) et dont chaque interview était un cocktail d’exubérance naturelle, rieuse et de gaieté contagieuse. Pourvu que ça dure…

Il joue trop avec le hasard

«Donnez-moi du temps de jeu, svp!» ©Photo News

Il est une sorte d’Harry Potter qu’on aurait placardisé à l’École des sorciers. Le martyre (chèrement rémunéré) de notre prodige du foot Eden Hazard a repris, et avec cela, en quatrième saison, la chronique de son temps de jeu famélique au Real de Madrid, entre saillies sévères de la presse espagnole et choix d’un coach insondable."Va-t-il ou non jouer ce week-end?" – "Montera-t-il au jeu et combien de minutes?" – "Sera-t-il prêt pour la Coupe du monde?"Des questions lancinantes, devenues presque existentielles. Eden a trop laissé le hasard jouer avec sa destinée.

Le CD a 40 ans mais il risque de bientôt décéder

Une image presque désuète. A moins d’un «retour» inespéré. du CD dans quelques années. ©-Fr3

Il fut commercialisé le 17 août 1982. Le compact-disc (dit le CD) était – pour paraphraser Steve Job brandissant le premier iPhone, "une révolution!" Fini les vinyles griffés et qu’il faut retourner sans cesse, 70 minutes en continu de musique numérisée. Les premiers CD furent une symphonie de Richard Strauss dirigée par Von Karajan et l’album d’ABBA "The Visitors". Laminé par la musique en ligne (et par le perpétuel retour du vinyle), le CD tapisse aujourd’hui chambre ou salon (indiquant l’âge de son occupant), c’est aussi un souvenir de concert, un objet promo informant du nouveau travail d’un artiste. Pour les moins de 30 ans… c’est juste une boîte de conserve!

EN BREF

VOL DE PORTEFEUILLES

L’ex-Premier ministre australien avait des compétences cachées. ©AFP

Accusé de s’être attribué en cachette des compétences ministérielles appartenant à d’autres, l’ex-Premier ministre australien Morrison se défend: " C’est Georges-Louis Bouchez qui me les a données!".

BIC BROTHER

En Chine, les écoliers sont à présent équipés de "stylos connectés". Tu fais une faute d’orthographe, le Président Xi Jinping est aussitôt au courant.

UN TOUR POUR RIEN

Déclaré positif au Tramadol (un antidouleur), le colombien Quintana est disqualifié du Tour de France. Pour la réputation du vélo, c’est Tramatique!

DÉRAPAGE D’ÉTÉ

Pluie après sécheresse: attention au "verglas d’été" qui rend les routes glissantes. Les "pneus neige d’été" ne sont toutefois pas nécessaires.