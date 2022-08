Travail, factures, soucis familiaux… Plus que jamais, la parenthèse que représentent ces deux mois d’été a permis aux Belges de se plonger dans une douce amnésie.

Masques, pass sanitaires et autres tracasseries liées au Covid-19 semblent désormais appartenir à un lointain souvenir.

Et si l’été a été caniculaire, les prévisionnistes les moins pessimistes vous diront que l’automne sera bouillant et tempétueux. Car sur le plan social, l’un après l’autre, les voyants passent du vert au rouge foncé et la rentrée s’annonce très chaude.

La grogne des agents de la police aéronautique (lire p. 4) n’est d’ailleurs que le dernier signal d’un malaise plus généralisé qui traverse la société.

Car pour les travailleurs, retraités et plus encore les personnes plus précarisées, les problèmes semblent s’accumuler.

Il y a évidemment l’inflation qui, en Belgique, est passée de 1,4% en juillet 2021 à 10,4% en juillet 2022. Un taux légèrement supérieur à la moyenne européenne.

Essence, diesel, électricité, mazout,… Avec la guerre en Ukraine, les prix de ces produits essentiels à notre vie quotidienne connaissent une véritable flambée.

Enfin, n’oublions pas la délicate question du gaz, dont les cours sont dopés par la difficulté de l’Europe à amasser des réserves suffisantes pour pouvoir se passer des exportations russes durant l’hiver.

À la rentrée, c’est donc au monde politique qu’il appartiendra de désamorcer cette bombe sociale. Comme pour le dossier nucléaire, les retraites ou plus largement la crise sanitaire, rêvons que les partis belges, dans leur ensemble, dépasseront leurs fractures idéologiques, mettront de côté ces minables guerres d’ego et trouveront des solutions concrètes qui permettront aux citoyens de respirer.

Car il serait déplorable, qu’à la tempête sociale se succède un ouragan politique, trop souvent propice à la montée du populisme et des extrêmes.