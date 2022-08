Si le Colombien, déjà inquiété il y a deux ans par une affaire de produits dopants (mais pas condamné, faute de preuves), peut prendre le départ du Tour d’Espagne ce vendredi à Utrecht, c’est précisément parce que le Tramadol figure sur la liste des produits considérés comme dangereux pour la santé du cycliste, mais pas comme une substance dopante.

On peut se dire que l’UCI joue sur les mots. Peut-être. Quintana a commis une faute parce qu’il n’avait pas la permission d’utiliser ce produit. Son usage est bien une forme de dopage, puisqu’il permet de repousser la douleur, et donc ses limites. Il est, donc, fautif et, à ce titre, disqualifié du Tour. Logique.

Mais là où le bât blesse, c’est qu’il n’aurait pas été puni s’il faisait du tennis de table ou de la natation. Au prétexte que ces efforts demandent moins de lucidité, l’usage du Tramadol y est autorisé, comme dans beaucoup de sports. C’est le cas aussi dans certaines circonstances de la vie. Par exemple, il arrive qu’après une opération du genou, le chirurgien vous prescrive ce puissant antidouleur. Libre à vous alors d’en faire usage, ou pas. Et qui dit que vous n’aurez pas l’intention, même en tant que bon cycliste amateur, de descendre une route à 80 km/heure dans un effort qui requiert sens de l’équilibre et concentration? Quintana, lui, ne peut pas. De là à dire qu’il y a deux poids, deux mesures, il n’y a qu’un pas.