La facture salée de la rentrée

Car, comme le souligne la Ligue des familles dans sa dernière étude consacrée au coût de la rentrée (lire p. 2-3), les frais que les parents d’élèves doivent engager pour l’occasion demeurent particulièrement élevés: jusqu’à 1000 euros pour les cas les plus marquants!

Pire, et c’est cette fois la Fédération des Restos du Cœur de Belgique qui dresse le constat: ce type de dépenses a augmenté de 20% à l’aube de cette rentrée. La faute à la flambée généralisée des prix. De quoi, du coup, accroître un peu plus encore la pression sur les familles les plus précarisées. Et alimenter inévitablement le terreau dont se nourrissent les inégalités, ce fléau que le Pacte d’excellence s’échine à vouloir gommer.

Depuis 2018, la "gratuité de l’enseignement" nous est d’ailleurs présentée comme l’une des priorités à l’échelon communautaire – lequel organise l’enseignement. Pourtant, lors du dernier conclave budgétaire, celle-ci n’a plus trouvé grâce aux yeux d’un exécutif aux poches trouées et aux finances exsangues. La somme réclamée à ses pairs par la ministre de tutelle n’apparaissait pourtant pas inabordable: 8 millions d’euros pour doter les écoles de moyens compensatoires en échange, cette rentrée, de la gratuité des fournitures scolaires en première et deuxième primaires.

Résultat: ces familles devront continuer de payer. Pour elles comme celles du reste du cursus primaire et du secondaire, les frais demeurent donc " très élevés". Voire parfois illégaux!

Car, soyons de bons comptes: le politique n’a pas seul les cartes en main; les écoles aussi ont un rôle à jouer.