Mais ce qui doit nous alarmer, c’est la multiplication de ces épisodes caniculaires. Leur précocité aussi. L’Europe a connu quatre canicules cette année. Un signe parmi d’autres du réchauffement climatique, note le glaciologue de l’Université Libre de Bruxelles, Frank Pattyn. Dans les années à venir, la fréquence, la durée et l’intensité de ces épisodes caniculaires ne cesseront de s’accroître. Peut-être même plus vite qu’ils ne l’avaient envisagé, disent aujourd’hui certains climatologues. Dans le sillage de ces vagues de chaleur, suivront des événements extrêmes comme des orages plus violents, des ouragans qui pourraient se développer jusqu’à nos latitudes européennes, des glaciers qui continueront à disparaître. Sans compter les effets dévastateurs sur les habitants de la planète, humains compris. Rien qu’en Europe, les scientifiques estiment ainsi que le nombre de morts liées au stress thermique pourrait doubler ou même tripler au cours du siècle.

Catastrophisme? Discours de la peur? Il n’est nul besoin de lire ces lignes pour se faire peur. L’agence Santé publique France vient ainsi d’alerter sur les risques de ces " répétitions rapprochées de vagues de chaleur". Des risques pour la santé physique, mais aussi mentale. Médecins et hôpitaux constatent de nombreux cas de détresse psychologique liés à la chaleur, aux incendies et à la sécheresse. Chez nous aussi les médecins constatent que la chaleur “tape sur le système” de certains.

Et maintenant, on fait quoi? Ces épisodes extrêmes à répétition donneront-ils une conscience climatique plus aiguisée au plus grand nombre? Ce jeudi en France, une enquête publiée par le HuffPostmontrait que 78% des Français sont " inquiets" de la situation caniculaire et des sécheresses. Et 70% estiment que le gouvernement " n’en fait pas assez" pour lutter contre le réchauffement climatique. Un vrai sursaut salutaire ou une opinion de circonstance qui se délitera dès les premiers jours gris et pluvieux de l’automne?