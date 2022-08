Personne n’est dupe: le "sans filtre" n’existe que parce qu’il fait vibrer les pires bassesses chez l’être humain (qui en redemande régulièrement quand on l’y habitue), et qu’importe si cela blesse, offusque, indigne ou terrifie dans la masse de celles et ceux qui sont concernés au premier plan: du moment qu’on en parle.

Bref, le "sans filtre" fait florès. En Belgique aussi, où l’on peut tranquillement comparer les rues de la capitale à celles du Congo, parce que "c’est sale". Et où ces propos, qui auraient dû rester dans la bouche de la personne qui les a prononcés, ont été mis en avant, sciemment, par l’un des principaux partis du pays. Au nom de quoi? Du "sans filtre", comme chez Hanouna.

Georges-Louis Bouchez, puisque c’est de lui qu’il s’agit, défend à tous crins la méthode de communication, qui viserait in fine à convaincre l’homme (ou la femme) de la rue, quels que soient ses opinions, son langage, ses expressions (ou comparaisons).

C’est bien louable mais le dernier service à rendre à quelqu’un qu’on souhaite convaincre, c’est bien de le laisser dire des âneries, tout en opinant du chef, comme si l’on partageait de tels propos (sans avoir l’air d’y toucher). Au pire, une coupe au montage aurait suffi: cela permettait de garder le reste de l’interview (qui dit exactement la même chose), mais sans cette odieuse comparaison. Au MR, on a choisi de la mettre en avant sans sourciller. Parce que cela fait vendre. D’une certaine façon, c’est réussi: la preuve, on en parle.