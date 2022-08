Les faits, rien que les faits

Celle-ci n’a pas flanché et le rapport est bien paru, malgré la réprobation de la branche ukrainienne de l’ONG, dont la directrice a fini par démissionner, au motif que dans un pays déchiré par une telle agression, on ne peut pas "condamner" les agissements de l’armée censée vous défendre. Cela peut s’entendre, évidemment. Mais l’argument n’a, hélas, aucune valeur pour une organisation dont le travail consiste à se battre pour les droits humains, et ce, d’où que la menace vienne."Ne tirez pas sur le messager", dit l’adage; dans le cas présent, celui-ci s’applique plus que jamais: ou bien ce sont des faits et l’armée ukrainienne est informée de ce qu’elle peut mieux faire pour protéger les civils, ou bien ce sont des affabulations et dans ce cas, on ne doute pas qu’elles seront vite démontées vu l’ampleur du scandale en Ukraine. Ce qui, en passant, signerait l’arrêt de mort d’Amnesty International.

Mais on n’en est pas là et en attendant, il faut saluer le courage d’Agnès Callamard, actuellement accablée de critiques, que ce soit en Ukraine ou à l’étranger, où l’on juge ici et là que l’ONG a perdu toute "boussole morale". Une petite musique déjà entendue voilà quelques mois (février), quand Amnesty International avait publié un rapport documentant la politique "d’apartheid" d’Israël à l’égard de la population palestinienne – lequel avait valu à l’ONG de se faire taxer d’antisémitisme. Mais les faits sont têtus et le rapport est, logiquement, toujours en ligne.