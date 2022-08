Sécheresse : ce n’est qu’un début

Ce week-end, les pompiers de Bruxelles ont été appelés pour du feu de broussaille sous le ring à Anderlecht! Et d’autres, du côté de Gedinne, s’entraînaient à intervenir lors de feux de forêt. Comme leurs collègues français, italiens ou espagnols. Et dès aujourd’hui, il est interdit, de façon permanente, de fumer et de faire du feu dans toutes les forêts et réserves naturelles flamandes. Nous n’en sommes pas encore à réfléchir sur l’opportunité d’acquérir des avions Canadair. Mais l’impensable devient réalité.

Cette sécheresse persistante a des conséquences sur la flore, sur la faune, sur notre environnement, sur notre économie et donc notre portefeuille. On évoque déjà une augmentation du prix du lait et de la viande avec l’utilisation, pour nourrir les animaux, des foins prévus pour l’hiver.

La Wallonie ne manque pas encore d’eau: 13 communes imposent des restrictions, 4 sont sous surveillance, ce qui n’est rien comparé à la France où plus d’une centaine de communes n’ont plus accès à l’eau potable. Chez nous, les réserves sont abondantes, les nappes phréatiques encore bien remplies des pluies tombées pendant l’automne et l’hiver dernier. Mais pour combien de temps? Le mois passé a été le mois de juillet le plus sec depuis 1885 (avec 5 mm de pluie comptabilisés à Uccle) et le mois d’août est bien parti pour établir d’autres records.

Aujourd’hui, nous sommes appelés gentiment à utiliser l’eau de manière parcimonieuse. Sans que cela ne se traduise dans les faits. En Flandre, où le niveau des nappes est plus bas, la population a déjà été amenée, au fil des ans, à réduire sa consommation qui est aujourd’hui en dessous des projections habituelles. Nous ne pourrons pas non plus échapper encore longtemps à une réduction de notre consommation. Sous peine, un jour, de tourner le robinet et de ne rien voir couler.