Un manoir en toile de fond

À presque 74 ans, le voici donc libéré. Avec ce double questionnement, comment un homme de cet âge-là se retrouve-t-il embastillé? Ses pratiques pour le moins sophistiquées qui ont gonflé un patrimoine déjà confortable y ont contribué. Mais est-ce pour cela que l’on doit mettre un homme à l’ombre? La délinquance en col blanc trouvant le plus souvent sa sentence ailleurs. Plutôt dans le portefeuille que dans une geôle. Ici, ce fut le cas mais il a joué les filles de l’air avec son bracelet électronique. Au point d’en irriter le tribunal qui l’a renvoyé à la case prison. Col blanc ou training de voleur à la tire, ce fut le même tarif. D’autant plus que l’intéressé semblait avoir beaucoup de difficultés à régler l’addition.

Or, en cette matière, le but est de récupérer ce qui a été pris à la Société. En Belgique, on estime le montant de cette fraude entre 7 et 30 milliards d’euros par an. Alors oui, on peut aisément envoyer valdinguer cet adage populaire qui veut que ces délinquants n’ont fait de mal à personne. Si, ils en font. Ces montants faramineux pourraient aider justement les secteurs destinés à aider les plus défavorisés. Ceux-là même qui seront les premiers à ressentir les tours de vis budgétaires qui se profilent.

Alors cette détention adéquate ou pas? Laissons ça aux juges. Mais Patrick Balkany, avec en toile de fond son manoir de Giverny, aura au moins dit une chose intéressante: la prison, c’est un enfer d’être là. Cette petite phrase aura peut-être plus de résonance que n’importe quel témoignage d’un détenu "ordinaire". Histoire de se rappeler que la prison détruit plus qu’elle ne répare.