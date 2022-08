Rationaliser l’eau, bientôt la norme

Mais en 2040, plus personnes ne s’étonnera qu’il fasse chaud et sec en été, parce que ça sera devenu la norme.

On espère entre parenthèses que d’ici-là, les bâtiments scolaires seront mieux isolés, sinon les enfants auront du mal à suivre les cours sous une température de 30°… Mais c’est en fait toute la société qui va devoir s’adapter. La Wallonie, riche en eau, ne va pas tomber à sec du jour au lendemain, grâce à ses nombreuses sources d’approvisionnement. Mais elle va devoir apprendre à ne pas vivre au-dessus de ses moyens et rationaliser l’usage de l’eau.

Et si la rationalisation en appelle à la responsabilité de tous, c’est au niveau de l’agriculture que le défi est énorme. Car le modèle est basé sur des cultures qui nécessitent de l’eau, des prairies qui doivent être vertes, au moins une partie de l’été, des animaux qui doivent boire. Comment fera-t-on, s’il fait sec? Faudra-t-il arroser les cultures, comme dans les pays du sud, alors que le niveau des fleuves diminue?

On dit que les crises permettent d’avancer, que les guerres font progresser l’armement, la technologie et la médecine. La pandémie et la guerre en Ukraine nous ont fait remarquer notre dépendance aux productions étrangères de tous types. Les inondations de juillet 2021 nous ont montré qu’il fallait réussir à décoder les prévisions météo et agir rapidement…

Mais aura-t-on la clairvoyance de comprendre que ces étés chauds et secs ne nous donnent pas juste l’impression d’être en vacances à la maison? Il s’agit d’un changement plus impalpable, comme l’était la fin du nucléaire. Il ne faut pas louper le coche, cette fois-ci, et chercher des adaptations dès maintenant. Car 2040, c’est demain.