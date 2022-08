Cette paix qui ne tient qu’à un fil

Bien sûr, il y a eu la guerre aux portes de l’Europe, dans ce qui s’appelait la Yougoslavie, bien sûr il y a ces conflits dans ces pays un peu trop lointains pour qu’on se sente vraiment concernés. Même si ces fameuses grandes puissances y sont souvent impliquées, elles ne le sont pas assez que pour remettre en cause un équilibre de paix mondiale que l’on croyait atteint. Ainsi pour plusieurs générations, la rhétorique guerrière semblait s’être assoupie pour sombrer dans un profond coma dont on ne l’imaginait pas en sortir. Depuis 77 ans, beaucoup ont grandi sans connaître la guerre. Bien sûr qu’il y avait celle contre le terrorisme. Plus perfide, insidieuse, vicieuse.