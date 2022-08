Place aux femmes

Moins physiques, moins techniques, certains ont continué de comparer les sportives professionnelles à leurs homologues masculins.

Mais vous connaissez l’adage "Comparaison n’est pas raison". Alors, oui, le public n’était sans doute pas le même que celui qui se passionne pour les rencontres homme chaque semaine, mais ce public, il a le mérite d’exister et il ne doit pas être oublié. Le sport féminin pourrait-il donc s’imposer tout au long de l’année? Et bien pour le savoir, il faudrait déjà en diffuser davantage sur nos petits écrans.

Car on le sait, la télévision serait le meilleur moyen de réduire l’écart avec le sport masculin. Cela engendrerait des retombées économiques importantes. Car plus de visibilité rime avec plus d’annonceurs, et donc plus de droits télé. Des revenus supplémentaires qui pourraient alors bénéficier à créer de meilleures infrastructures pour ces femmes et attirer des jeunes filles par la même occasion.

Mais pour cela, il faudrait un changement de mentalité et mettre de côté la rentabilité financière comme critère au sein des médias. Alors oui, ces dernières semaines, nos médias ont diffusé ces images, mais à l’heure où notre société plaide pour plus d’égalité entre les genres, ils doivent jouer un rôle, en osant mettre les femmes au-devant de la scène plus souvent. Ils doivent offrir une vraie chance au sport féminin de s’imposer, et pas que durant un été. Et je ne parle pas de quelques lignes dans un journal ou d’un reportage de deux minutes une fois de temps en temps, n’est-ce pas.