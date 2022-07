Un difficile métier qui rend heureux

La Foire de Libramont s’est souvent transformée en caisse de résonance pour des agriculteurs qui éprouvaient l’envie de crier leur désespoir au reste du monde. En préparant cette Foire, nous avons rencontré des jeunes agriculteurs heureux, conscients de l’être et qui le disent. Hasard ? Conjoncture ? Chance ? Ils sont modernes, ont l’esprit ouvert et mesurent leur chance d’exercer ce métier. Pleinement ancrés dans la réalité 2022, ces jeunes couples se posent les bonnes questions et y apportent les réponses de leur temps. Conscients par exemple de leur part de responsabilité dans une perte de la qualité environnementale, ils s’emploient à rééquilibrer l’équation. Les plantations de vergers, de haies, le placement de nichoirs, l’utilisation de produits respectueux…s’intègrent naturellement dans leur quotidien. Diversification, circuits courts, durabilité, concourent à leur bien-être. Tous ne sont évidemment, et heureusement, pas dans ce trend. Le métier de base dans notre Luxembourg demeure l’élevage et le lait. Mais cet apport d’oxygène fait le plus grand bien à la profession. Et pour élever la profession au rang de faiseuse de bonheur, ils soulignent ce surplus de qualité de vie que procurent ces mois de vacances durant lesquels ils vivent en totale complicité avec leurs enfants. Et ça, ça doit se savoir aussi.