Mauvais signaux italo-hongrois

Mais, en matière de xénophobie, voire d’antisémitisme décontractés, Orbàn pourrait bientôt être rejoint par Giorgia Meloni, patronne du parti Fratelli d’Italia, en tête des sondages avant les élections de septembre prochain en Italie suite à la chute du gouvernement Draghi. Son credo? La famille, la patrie, la religion (chrétienne). Et la nostalgie, revendiquée sans bruits, du fascisme sauce Mussolini. Il faut l’entendre parler de George Soros, milliardaire américain d’origine hongroise et de confession juive, avec tout ce que cela comporte de sous-entendus dignes des années 30 italiennes."Je pense que les vrais ennemis de l’Europe sont ceux qui spéculent sur les malheurs, financent l’immigration massive et déstabilisent des peuples entiers"(sic), disait-elle à son propos en août 2020. Un an plus tôt, elle s’en prenait à cet"usurier"qui, selon elle, finance la gauche italienne.

Sans surprise, Soros est aussi considéré par Victor Orbàn comme l’ennemi numéro 1 de la Hongrie, pour les mêmes raisons. Qui se ressemble…