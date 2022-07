Naturellement interdit

La nature, de plus en plus confisquée, appartient à tout homme et non à une poignée de privilégiés répondront ceux qui défendent un accès élargi à ces espaces de ressourcement, de respiration en ces périodes gagnées par un stress ravageur. Autorisation salutaire, s’il n’y avait les excès, les plants détruits, les canettes qui blessent les animaux, le bruit, les chiens qui les effraient.