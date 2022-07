Lieu de convergence(s) agricole(s)

Libramont a parfois été victime de son succès en étant trop populaire et pas assez professionnelle. Mais n’est-ce pas un juste retour des choses que le secteur rend aux milliers d’agriculteurs qui ont fait de cet événement un incontournable de l’été? Dans le business, on invite un délégué commercial à l’autre bout de la planète pour une "conférence", un politicien se retrouve sollicité pour aller dans les loges d’un match de foot. Dans le milieu agricole, la foire de Libramont, c’est une forme de cadeau offert à ceux qui travaillent la terre au quotidien. On y fait le tour de ses fournisseurs et on trinque – un peu voire à la folie – sur leur compte. Libramont, c’est une forme d’"incentive" entre les professionnels et leur clientèle. Il y a quelques années, les agriculteurs répétaient en chœur que cette foire, c’était leurs vacances. Aujourd’hui, le milieu a évolué: la mécanisation et l’automatisation des tâches permettent désormais aux agriculteurs de prendre de vraies vacances.