Le bourgmestre de La Roche-en-Ardenne a tenté d’expulser un camp de… 240 scouts (flamands). 240 scouts, c’est pas une troupe, c’est une légion romaine! Griefs? Chahut jusqu’à 3h du mat’ben, c’est les vacances, non?), des "feuillées n’offrant pas le confort nécessaire" (une feuillée, c’est un trou et deux planches, pas une Cathy Cabine), le fait d’avoir fait un feu (pas judicieux sous la sécheresse) etc. Le scoutisme soft et intégré qu’on réclame, ce n’est plus le "Scout toujours!" sauvageon d’autrefois. Sur ce, les scouts sont allés camper au… Conseil d’État, dont le totem est "Aigle vigilant" et qui a suspendu l’expulsion, pour procédure inéquitable.

Un pas si petit pays, la Belgique

On s’est extasié sur les trois médailles glanées par la Belgique aux Mondiaux d’athlétisme d’Eugene. "Vous vous rendez compte, pour un petit pays comme le nôtre?" (la France n’en a décroché qu’une). Mais bon, cela fait pas mal d’années qu’on gagne toujours un peu les mêmes médailles (heptathlon féminin et 4 x 400 messieurs), guère de renouvellement donc. Pour ce qui est du "petit pays", rappelons que la Jamaïque (10 médailles, alors qu’Usain Bolt a pris sa retraite) fait… 2,9 millions d’habitants. Ils ont des meilleurs stades peut-être. Ou de la meilleure musique...

Elisons le meilleur ministre non-élu

Je lis qu’il y a en Belgique, tous gouvernements confondus, 14 ministres non élus (sur une cinquantaine.) Dernière en date, la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib. En France, cela se pratique aussi (l’avocat Dupont-Moretti, ministre de la Justice). L’aspect pénible pour les intéressés, c’est qu’on les appelle toujours "la surprise du chef", puisque c’est en général un président de parti qui les désigne (nous sommes une "présidentdeparticratie", vous le saviez?) Suggestion: et si le job de "ministre non élu" (des CDD en général) faisait l’objet d’une procédure de recrutementbien balisée? Autre idée: et si on élisait le meilleur ministre belge non élu?

Dopage ou pas? Match nul pour l’instant

Il y a eu de chaudes polémiques sur les records de vitesse du Tour et les performances hors-norme de certains coursiers, malgré la canicule. Et s’il n’y a nulle preuve matérielle de dopage pour l’heure, il n’y a pas de preuve… du contraire non plus. Arguments rabâchés? Beaucoup de vent dans le dos (sur une course circulaire, c’est bizarre), des progrès dans la nutrition (les coureurs mangeaient des frites, jadis?), de meilleurs vélos (qui ne roulent pas tout seul quand même, du moins on l’espère), zéro contrôle positif (grande tradition des années Armstrong). Bref, match nul.

Trop de modération tue la modération

Lorsqu’on écoute beaucoup la radio, on réalise que quasi toutes les pubs se terminent désormais par un message modérateur. Genre"Emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent"ou, pour tout alcool,"À consommer avec modération". Une marque de voiture?"Pensez à covoiturer."Des biscuits?"Évitez de grignoter entre les repas. "On peut en imaginer d’autres! Les compagnies low cost?"Réduisez vos émissions, renoncez à l’avion. "Les paris sportifs?"Jouer, c’est risquer de s’endetter."Certains réseaux sociaux?"Nuit gravement au cerveau!"Voire dénoncer l’envahissement des messages publicitaires:"Trop de pubs tue la pub."

EN BREF

PRINCESSE KAKI

Étonnantes photos que celles de la princesse Élisabeth revenue en camp militaire à Arlon. L’armée, tout à coup, ça a l’air presque marrant, avec ce camouflage facial digne de Rambo. Si dans les mois à venir des milliers de jeunes Belges postulent pour des stages d’entraînement à la Défense nationale, c’est que la future reine a un vrai potentiel d’influenceuse!

MERCI LA BBC

Le concours 2023 de l’Eurovision sera organisé par la BBC au Royaume-Uni, l’Ukraine ne pouvant l’organiser. La Belgique aurait pu le faire, mais il aurait fallu 5 ans de négociations entre la RTBF et la VRT. Après le Brexit, le Brex-sing!

MONKEY BIZNESS

New York veut rebaptiser la "variole du singe" ("monkeypox"), nom jugé stigmatisant. Idée: la coronavariole?