RDC : ce que peut la Belgique

Au menu de cette rencontre: un point sur la situation en cours, et singulièrement au Kivu, dans le nord-est du pays. Quelques jours plus tard, voilà que la Monusco y est plus que jamais en difficulté, confrontée à une population excédée par l’impuissance de la mission à juguler la terreur que font régner les groupes rebelles de la Région: trois casques bleus, ainsi qu’une vingtaine de manifestants, ont d’ailleurs perdu la vie, rendant la situation plus que jamais explosive.