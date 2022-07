Quand la chimie tousse…

Cela fait écho au "Repower EU", un plan présenté en mai dernier par la Commission européenne qui vise à "réduire rapidement la dépendance aux énergies fossiles russes et accélérer la transition verte". Nécessité fait loi, dit l’adage: il semble que cela soit plus que jamais le cas, et ce n’est pas très réjouissant. Tout simplement parce que cette nouvelle – et louable – ambition de sobriété énergétique n’est pas due à la peur du changement climatique, mais à la peur de pénuries énergétiques. Qui plus est, de pénuries énergétiques qui concernent en premier lieu l’Allemagne, un pays qui par ses propres choix s’est rendu fortement dépendant du gaz russe. Mais voilà,"si la chimie tousse en Allemagne alors c’est toute l’industrie européenne qui peut s’arrêter", a admis la ministre française de l’énergie, Agnès Pannier-Runacher.