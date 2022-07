Gardez-le, votre Tour

Je n’ai pas regardé l’étape du Tour samedi. Mon père m’a appris, en début de soirée, via WhatsApp, que Wout Van Aert avait gagné. Je lui ai répondu que je m’en foutais. Que je m’en doutais. Que si ce n’avait été lui, c’eût été Pogacar, Vingegaard, Mohoric, peut-être même Laporte, allez savoir. Que Tom Boonen, qui avait lui aussi ramené le maillot vert à Paris en 2007, mais sans faire exploser Contador en montagne, me manquait. Je n’ai pas regardé dimanche non plus. J’ai appris que c’est Philipsen qui avait gagné sur les Champs. J’imagine que Vingegaard a trinqué au champagne avec un Pogacar souriant, qui tranche décidément avec la tronche de six mètres de long d’un Armstrong. Je sais que l’équipe du Danois est construite sur les ruines de la sulfureuse Rabobank. Je sais que celle du Slovène est dirigée par un super dopé des années EPO, qui fut ensuite directeur sportif d’une équipe de super-chargés des « années du renouveau », première époque. Je sais qu’Ineos, ex-Sky, celle de Geraint Thomas, troisième hier, est parvenue à faire gagner le Tour à un ex-pistard (Wiggins) avant de faire du Gallois, pourtant un « nobody », un vainqueur de Tour. Je sais des tas de choses, parce que le vélo est une passion, que j’ai lu sur le sujet, et même vécu un Tour de l’intérieur, gagné en 2008 par un disciple de Manolo Sainz. Des tas de choses que j’écris, chaque été, sur mes réseaux. Je n’oblige personne à me lire. Il semblerait pourtant que je fasse partie des « grincheux ». Que si ça me « dégoûte autant », je ferais mieux de « ne plus regarder ». Dont acte. Je vous le laisse, votre Tour gigantesque, polluant, dirigé par une entreprise richissime qui n’a aucun intérêt à salir son jouet, gagné par des squelettes. Vous avez raison, si ça vous chante : oui ces gens sont des athlètes, oui si ce Tour 2022 fut le plus rapide de l’Histoire c’est forcément grâce aux « gains marginaux » déjà développés en leur temps par Bruyneel, Brailsford et consorts, oui les paysages sont magnifiques,