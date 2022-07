Nucléaire : l’addition dans 10 ans

Hier, Alexander De Croo a présenté l’accord intervenu avec Engie Electrabel.Mais les parties n’étaient pas côte à côte.Seul le politique était présent,l’opérateur privé se contentant d’un communiqué. Révélateur. Engie y évoque une "déclaration d’intention non contraignante". La société y parle "d’un cadre de négociations sous conditions".

Ces conditions, ce sont celles d’Engie. Le gouvernement belge s’en défendra mais n’avait-il d’autres choix que de les accepter? Tant il s’est mis le couteau sous la gorge, par la faute d’un temps de décision politique aussi long qu’irresponsable. En presque 20 ans, tous les gouvernements qui se sont succédé se sont refilés la patate chaude.Pour finir par brûler les doigts du dernier. Ils n’ont pas voulu, ils n’ont pas osé.Ce que l’on attend pourtant de décideurs.

Engie avait prévenu: la décision devait être prise au plus tard en novembre 2020.La société n’a eu qu’à attendre et laisser venir à la table des négociations un gouvernement belge la queue entre les jambes, sans atout dans les manches.Il peut évoquer la guerre en Ukraine, si une politique prospective responsable de la part des décideurs politiques avait été menée depuis 2003, "l’urgence" ne se poserait pas.Surtout le contribuable belge n’aurait pas de souci à se faire quant au coût de "l’après nucléaire". Car en associant le public dans une future société, non seulement Engie se réserve un partenaire "docile" en la matière mais couvre un risque. Celui de l’éventuel surcoût de la gestion des déchets. Car il sera supporté par l’État… Être responsable politique, c’est s’emparer des problèmes avant qu’ils ne deviennent ingérables. Depuis 2003, les partis ont fui leurs responsabilités. L’addition tombera. Au plus tôt dans 10 ans, mais elle tombera.Qui la réglera?