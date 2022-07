Hadja Lahbib, Frédérik Frison et la Baraque Fraiture dans le même Presse-Citron

Elle a déclaré "je ne suis ni de gauche ni de droite" mais aurait dû ajouter "je suis de Boussu". Oui, car la nouvelle ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib est originaire de ce patelin dont Georges-Louis Bouchez préside le club de foot (les fameux Francs-Borains). Dans l’esprit de GLB, ce n’est pas tant un visage connu de la télé qu’il a débauché qu’une héroïne de son terroir. Des négociations secrè.tes ont-elles eu lieu à la buvette du club? À part ça, je me demande comment s’est passé le "premier jour" de la ministre: "À 10 heures, tu dois appeler Poutine, ça ira?"

Ouf! On va sauver la voiture de société!

Le ministre Van Pethegem cherchant une place de parking.

Bravo au ministre des Finances Vincent VanPeteghem: dans sa réforme (en projet) de la fiscalité, présentée comme "moderne", il va sauver la voiture de société. Car la voiture de société, c’est sacré, le doudou des Belges, la reconnaissance par le SUV de leur réussite sociale. Même si distribuer des voitures comme des friandises à la Saint-Nicolas crée un gouffre croissant avec ceux qui n’en ont pas (et paient tout de plus en plus cher), ruine tout espoir de résorption des bouchons et demeure un flagrant déni du réchauffement climatique. Promouvoir le vélo électrique de société (voire la trottinette de société)?Vous voulez rire? Ça ne fait pas sérieux…

Nous sommes quand même tous Wikidépendants

Il est où, hein, le Wiki?

J’ai vu passer un appel à l’aide presque suppliant de Wikipedia, en mal de financement. Comme vous peut-être, je suis Wikidépendant, sans cesse à consulter cette incroyable encyclopédie participative, gratuite et sans but lucratif. Wikipedia, c’est comme l’eau, le gaz ou l’électricité, une énergie irrigante qu’on sera peut-être un jour obligé de payer. Vous imaginez les drames potentiels: "Zut, paiement en retard, on m’a coupé Wikipédia!" Ou alors ce message dans la boîte aux lettres: "Pour des questions de maintenance, Wikipedia sera coupé demain entre 8h et 18 heures" J’en entends déjà pas mal en train de pester: "Et comment je vais travailler, moi?"

Frédérik Frison, l’imitateur du peloton

Sauf triomphe dimanche aux Champs-Élysées, le Tour de France 2022de l’équipe belge Lotto aura été un long martyre, avec ce sprinter vedette qui chute sans cesse et que l’équipe doit tracter durant les étapes escarpées. Le coup de pub, c’est la révélation du talent d’imitateur d’un des domestiques de l’équipe, Frederik Frison. Il imite les figures du cyclisme comme Sagan,Boonen ou Patrick Lefevere avec un vrai talent. Au point que Véloclub sur France 2 lui a consacré des séquences. Question promo, il aura à lui seul sauvé le Tour assez pathétique de son équipe.

Nous irons tous tous tous à la Baraque Fraiture

En plein été, l’endroit le plus vivable de Belgique!

L’endroit le plus frais de Belgique, les jours de canicule? Selon les météorologues, ce sont les Hautes Fagnes dans les Ardennes, le "toit de la Belgique". Voilà une région appelée à prendre une valeur inouïe, un nouvel Eldorado! Car si la chaleur augmente encore dans les décennies à venir, on ira tous tous tous ... à la Baraque Fraiture, à 651 mètres d’altitude.En prime, quand les océans vont sérieusement monter et peut-être couvrir une partie du pays, où aura-t-on encore les pieds au secsi ce n’est là-haut, au signal de Botrange ou à la Baraque Michel. D’ailleurs, vous allez voir, Marc Coucke va acheter toute la région…

ENBREF

NAFISUPERSTAR

Une reine de l’athlétisme mais qui comprend ses scores? ©BELGA

La Belge Nafissatou Thiam à nouveau championne du monde d’heptathlon. Génial! Mais qu’il doit être frustrant d’être la reine d’un sport… dont les scores aussi indéchiffrables qu’une facture annuelle d’électricité.

FESTIVOLS D’ETE

Il paraît que des bandes organisées s’introduisent dans les grands festivals et dépouillent les festivaliers de leur portefeuille ou de leur GSM. C’est plus Tomorrowland, c’est Tomorrogang.

ADIEUCAMPING!

Le camping "Les Flots bleus" à Arcachon a complètement brûlé. Il avait servi de décor à la série des Camping ", comédies avec Franck Dubosc. C’est triste… Pour une fois qu’un film français n’était pas tourné en Belgique!