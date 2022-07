Saute d’humeur: Comment se brouiller avec ses amis? En parlant du dopage au Tour de France

Mettre en doute la facilité du double vainqueur sortant Tadej Pogacar , 23 ans seulement, s’inquiéter de son fulgurant record d’ascension à la Planche des belles filles, c’est pas bien.

Se dire ennuyé par la facilité de "notre" Wout Van Aert , qui semble au Tour comme un adulte encadrant des enfants, c’est très mal aussi. C’est même antipatriotique.

Au sujet de super-Wout, on notera toutefois que, cette semaine, même l’ex-champion flandrien Tom Boonen (deux fois pris positif à la cocaïne, mais en dehors de ses heures de travail) dit " ne pas arriver à comprendre comment une telle débauche énergie, chaque jour, est possible".

Ne pas douter non plus du Danois Jonas Vingegaard, qui nous offre enfin un Tour disputé, bien qu’il semble aussi facile que son rival slovène, encadré par une équipe qui, avant la fuite de Roglic et la chute de Kruiswijk, avait des allures d’invincible armada.

Un cortège ultra-polluant et une machine à pognon

Attention le dopage n’est pas le seul sujet par lequel on peut critiquer le Tour.

D’abord, sous ses dehors de guide bienveillant du terroir et des jolis sites de France, c’est une tentaculaire machine à fric. Comme en Formule 1, tout le monde paie pour en être, les villes, les régions, les sponsors. Les revenus astronomiques de la retransmission télé vendue dans le monde entier, contrairement à ce qui se pratique dans le football (dans les championnats nationaux ou en Champions League), ne sont pas ristournés en partie aux équipes, qui ne vivent que grâce à leurs propres parraineurs.

Les primes du Tour sont d’ailleurs assez chiches, voire minables, comparées aux sommes que reçoivent les tennismen, les footballeurs ou les golfeurs pour des efforts qui n’ont clairement pas la même ampleur.

Le Tour, c’est aussi une entreprise ultra-polluante, qui ne fait aucun effort pour soigner son empreinte carbone. Oui, le vélo, c’est écolo, mais le Tour, c’est 150 cyclistes encadrés par un cortège de plus de 5000 voitures et autocars. Véhicules d’équipes, caravane publicitaire, suiveurs, journalistes, organisateurs, voitures transportant des VIP’s (pour le Tour et pour chaque équipe). Un long rallye qui répand son gasoil dans les plus jolis recoins de l’Hexagone.

Un tabou tenace malgré les années Festina, les années Armstrong ou la mobylette de Froome

Et le dopage? Ah oui. C’est bien simple, on n’en parle plus. On fuit le sujet. La plupart des consultants télé, anciens pros, rechignent à l’évoquer. Laurent Jalabert , cador des années EPO avec l’équipe espagnole ONCE, ne l’évoquera jamais sur France Télévisions. Idem pour Thomas Voeckler sur la moto. Jacky Durand se lâche un peu parfois sur Eurosport, sans plus. Chez les consultants RTBF, l’omerta est de mise avec de pseudo-débats se terminant toujours par " on a de belles courses, c’est le principal ". C’est tabou, on vous dit.

Alors que ce sport a été laminé par les destriers de l’EPO (Indurain, Riis, Virenque, Pantani, Ullrich...), décrédibilisé par la décennie de plomb où l’Américain Lance Armstrong (rayé du palmarès pour ses 7 victoires consécutives) imposait sa loi et corrompait l’UCI (en finançant courtoisement la lutte contre le dopage, tout en se chargeant lui-même comme une mule), anesthésié ensuite par les années Sky avec Chris Froome roulant comme une moto et apparemment sans effort dans les derniers lacets du Ventoux (" Lance sors de ce corps! ", s’était crié Rodrigo Beenkens en direct), humiliant de super grimpeurs comme Quintana et Contador.

Malgré un rayonnage complet de livres détaillant la supercherie (lisez les bouquins de Tyler Hamilton, Jérôme Chiotti, Willy Voet, Antoine Vayer, Christophe Bassons, interviewé ci-dessous ou feu Philippe Gaumont ), il règne à nouveau en 2022 un modus vivendi unissant coureurs, suiveurs, consultants et même journalistes, pour ne pas évoquer le sujet, si ce n’est du bout des lèvres et avec des formules alambiquées du genre " sans vouloir entrer dans la polémique", "sans vouloir revenir avec des faits d’une époque qu’on espère aujourd’hui révolue…"

Ne pas ruiner le bizness en évacuant des charrettes de dopés

Le dopage aurait-il disparu par magie ces dernières années? Ceux qui ont vécu les années EPO disent qu’il n’est plus pratiqué que par une minorité, mais qu’il continue de biaiser les résultats.

Il revient de toute façon en filigrane de certains faits de course étonnant. L’ascension-record déjà évoquée d’un Pogacar même pas éprouvé. Le déclin des Barhrein pétant de forme jusqu’à ce que des perquisitions de gendarmerie en début de Tour ne les réduisent à l’état de seconds couteaux. La force collective des Jumbo Visma dont chaque nouvelle recrue semble passer aussitôt dans une autre dimension de performance et fait trembler le peloton. Les moyennes d’étape restent insensées, les vitesses d’ascension comparables à l’époque des performances frelatées. Et tout cela à l’eau claire?

Alors, oui, les contrôles sont négatifs tant pour le dopage médical que mécanique. Mais c’était déjà le cas lors dans les années Festina puis Armstrong.

On le constate pourtant dans d’autres sports, une fédération sportive est toujours réticente à saborder son propre business en évacuant de ses épreuves les plus populaires des charrettes de dopés (on n’a évacué cette année que des "positifs" au covid).

Et il existe toujours des moyens d’améliorer ses performances via des médications impossibles à repérer. Et dans le cyclisme amateur, celui des kermesses ou des courses de vétérans, le dopage est dénoncé comme omniprésent. Comme quoi, il semble indissociable de la rage de gagner, peu importe le niveau.

En 2008, seule année où l’Agence française antidopage a eu les coudées franches (selon le livre de son ancien patron, Jean-Pierre Verdy), on coinça sur la même édition Ricco, Kohl, Schumacher et Piepoli qui semblaient en apesanteur et multipliaient les exploits.

L’encadrement de Ricco à l’époque (c’était l’équipe Saunier-Duval ) est toujours actif aujourd’hui sur le Tour… dans l’équipe de Pogacar. Dans la vidéo ci-dessous, le patron du Tour Christian Prudhomme (toujours en place) considère que l’encadrement en question n’est pas "un parangon de vertu" (mais il tolère toujours sa présence).

Le déni du dopage comparable à celui du réchauffement climatique

En fait, le dopage, c’est comme le changement climatique. On fait " comme si de rien n’était ", on veut profiter de la vie jusqu’à ce qu’un jour, ce qu’on n’a pas voulu admettre ou combattre nous explose à la figure, sous la forme cet été d’incendies de forêt dans des régions jamais ou rarement touchées par le phénomène (la Grande-Bretagne), sous forme d’inondations effarantes emportant maisons et usines comme l’an dernier dans la vallée de la Vesdre mais aussi à plein d’autres endroits de Wallonie.

Il y a donc un déni du dopage qui se reforme systématiquement, comme il y en a un autre du réchauffement climatique.

Ce n’est pas le même niveau de gravité pour la planète, certes, mais c’est le même processus de paresse intellectuelle, de peur d’être exclu de la grande fête et de la dictature du sport-spectacle (la même qui nous vaudra une Coupe du Monde de foot auQatar cet hiver, dans des stades climatisés).

Quant à l’emmerdeur qualifié " d’obsédé du dopage ", de gars qui "voit le mal partout ", ben on évitera de le convier au prochain barbecue, ou au prochain verre en terrasse...