Accord sur les pensions: fumée grise au-dessus du 16

Et de fait. Pour la première fois en Belgique, obtenir une pension sera non plus un droit, mais une récompense. Ou une forme de " justice ", comme a préféré le formuler David Clarinval, le vice-Premier bleu du gouvernement. Et ce dernier d’insister: " Il n’est pas normal qu’une personne qui a passé la majeure partie de sa vie comme inactif, par exemple en tant que chômeur, ait les mêmes droits que ceux qui ont travaillé toute leur vie ". C’est vrai.