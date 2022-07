Allô ? Notre maison brûle

Pourtant ce scénario était annoncé. Depuis des années, les experts du GIEC nous alertent.On ne compte plus les rapports qui annoncent que nous allons vers plus de catastrophes de ce type. Et chaque jour rend un peu plus concrètes les conséquences de ce changement climatique. Pour ceux qui en doutent encore, il suffit de regarder le ciel pour y voir les signes précurseurs: trop de chaleur, trop de pluie, trop de grêle, trop de sécheresse…

Alors, oui, on ne peut nier que la prise de conscience et l’action contre le réchauffement climatique montent en puissance mais elles restent en décalage face à l’urgence. Le dernier rapport du GIEC publié en février dernier le disait. Si les actions mises en place actuellement en Europe progressent, elles restent insuffisantes face à la rapidité des changements. "Pour éviter des pertes de vies humaines, de biodiversité et d’infrastructures de plus en plus importantes, il faut prendre des mesures ambitieuses et accélérées pour s’adapter au changement climatique, au plus vite".

Mais ici, la maison brûle déjà et avant qu’il ne soit trop tard pour chercher à s’adapter, il faut changer les choses. Et cela ne passera pas que par des petits gestes isolés comme ne pas remplir sa piscine ou placer des panneaux solaires, il faut une transformation de nos modes de vie, de consommation et de production. Il faut une réponse collective et s’imposer une sobriété. Le téléphone sonne déjà, les politiques l’ont-ils entendu?