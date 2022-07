Politique champagne, mais pas que

Au sein du MR, la fougue du président passe moyennement; peu le diront officiellement, mais cette "politique champagne" qui honore une personnalité extérieure au parti (par ailleurs dépourvue de toute légitimité démocratique), ça agace un brin. Mais bon, tout le monde joue le jeu; après tout c’est Sophie Wilmès en personne qui a, semble-t-il, adoubé celle qui lui succède. Et puis, ce coup fumant peut s’avérer extrêmement payant si la manœuvre aboutit…

C’est qu’au MR, on a bien compris qu’il y avait une carte à jouer à Bruxelles, que le parti compte bien conquérir lors de la prochaine échéance électorale en 2024. Et plus il y aura de locomotives, mieux ce sera. Cela tombe bien, il manquait justement quelqu’un comme Hadja Lahbib: une femme reconnue pour son expérience, MR-compatible (mais pas trop), issue de la diversité et surtout, maîtrisant les matières culturelles, le talon d’Achille du parti du point de vue du vivier électoral qui s’y trouve.

Et l’international dans tout cela? Il serait bien hâtif de préjuger l’efficacité de la nouvelle ministre. Celle-ci, comme le président du MR, ne manque pas d’audace, et c’est sans doute une qualité pour remplir la mission qui est la sienne. Pour le reste, on jugera sur pièce. En attendant l’épisode 2 – certainement belgo-belge, cette fois -, de cette fracassante entrée en politique.