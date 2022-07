Chaque mois, ils sont désormais 200000 à frapper aux portes des banques alimentaires. De plus en plus de personnes versent dans la précarité. De leur côté, les industries alimentaires, prises à la gorge par les prix de l’énergie et des matières premières, jouent la prudence. Les surplus se font rares et la solidarité peine à répondre à la demande.

Un signal d’alarme parmi tant. Pas un jour en effet sans une hausse de prix annoncée avec fracas. Tantôt le diesel, tantôt le pellet ou les frites. Pas un jour sans qu’une voix ne monte au créneau pour dire le désarroi des gens face à leurs factures ou les craintes des entreprises face à l’indexation des salaires.

Le gouvernement tente de panser, là où ça fait mal, mais souvent à coup d’emplâtres, que l’on prolonge tous les x mois.

Le besoin est pourtant là. Et grandissant au fur et à mesure que l’inflation grignote les portefeuilles d’une frange toujours plus large de la population. Car, entre ceux qui subissent durement l’inflation et ceux qui tiennent bon parce que les réserves sont là, la part des victimes s’élargit. Les chèques mazout sont pris d’assaut. Mais est-ce bien suffisant? Les manifestants appellent au courage de la réforme. L’opposition s’impatiente de nouvelles mesures pour le pouvoir d’achat, la Vivaldi renvoie à la confection du budget 2023. Car il faudra combiner avec des caisses d’État déjà bien entamées par la crise Covid.

Ils étaient 80000 à défiler en juin. Passé la trêve estivale et l’insouciance des vacances pour certains, combien seront-ils à la rentrée? Si l’agenda de la Vivaldi promet d’être rempli (budget, réforme fiscale, etc.), celui de la rue aussi. La FGTB annonce déjà une concentration nationale et une grève générale.

Septembre sera chaud. Il y a urgence d’agir pour le gouvernement, s’il ne veut pas se retrouver face à un mécontentement incontrôlable.